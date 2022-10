Inseguimento da film sulla tangenziale di Milano: un fuggitivo si getta nel Lambro

Speronano la pattuglia della polizia stradale e fuggono lungo la Tangenziale Est di Milano. Poi arrestano la loro corsa e continuano a scappare a piedi, uno si lancia nelle acque del Lambro. Sono i frame dell'inseguimento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì tra Milano e Sesto San Giovanni, lungo l'A51. I fuggitivi, due persone, ora sono ricercati dalle forze dell'ordine.

Fuggiti a un controllo per cause in corso di accertamento, i due sono stati tallonati da una pantera della stradale che hanno anche speronato. All'altezza di Sesto San Giovanni i due hanno abbandonato la vettura per proseguire la fuga a piedi.

Uno è stato visto cadere nelle acque del Lambro, dove è stato cercato invano anche con l'ausilio dei sommozzatori. Nessuna traccia anche dell'altro fuggitivo. Le ricerche sono ancora in corso.