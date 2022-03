Inseguimento, contromano in tangenziale con la 'coca' in auto

Un inseguimento tra la città e la tangenziale, con l'auto in fuga che a un certo punto ha imboccato la tangenziale contromano. È successo giovedì pomeriggio, intorno alle 16.30, a Cinisello Balsamo (Milano), dove un 39enne è stato arrestato.

Tutto è iniziato quando l'uomo, un marocchino con precedenti per droga (regolare in Italia), è stato notato dai carabinieri a bordo strada in via Mornerina, in atteggiamento sospetto. I militari hanno accostato per chiedergli delucidazioni, ma lui invece di fornirle è salito in auto, si è chiuso dentro e poi ha premuto l'acceleratore dando inizio all'inseguimento.

Dopo aver percorso alcune vie della cittadina, il 39enne ha imboccato la tangenziale nord, la a52, in direzione Venezia, per poi imboccare contromano la rampa di decelerazione, verso Milano. A un certo punto, però, ha bucato. Abbandonata l'auto, allora, ha provato a proseguire a piedi, ma è stato fermato - e arrestato - in via Pizzi a Cinisello.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 760 euro in contanti, un bilancino, materiale per confezionare le dosi e due cellulari. Poi, nascosti dietro l'auto radio, 150 grammi di cocaina divisi in 15 involucri. Per l'uomo è scattato l'arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.