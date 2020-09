Milano, inseguimento a tutta velocità sulla Tangenziale Ovest: arrestato un 23enne

Inseguimento a tutta velocità nell'hinterland di Milano, tra Corsico, Trezzano sul Naviglio, Opera e la Tangenziale Ovest (A50). A dare il via alla serata folle di un marocchino di 23 anni è stato l'alt che gli uomini della Radiomobile della Compagnia di Corsico gli avevano intimato.

Anziché arrestare la marcia, il giovane straniero ha accelerato per cercare di seminare la pattuglia lungo la Vecchia Vigevanese. Chilometri e chilometri senza staccare il piede dal gas. Da Trezzano fino ad Opera attraverso la Tangenziale Ovest dove per fortuna non ci sono stati incidenti, grazie anche al traffico scarso della domenica.

Il 23enne è stato bloccato anche con il supporto di altre gazzelle. Non senza un ultimo tentativo di fuga a piedi attraverso i boschi e una colluttazione con i militari che cercavano di catturarlo.

A bordo dell'auto c'erano anche due passeggeri: uno è fuggito a piedi mentre una donna di origine magrebine è stata fermata. Per il conducente dell'auto, incensurato e senza fissa dimora, è scattato l'arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'auto è risultata essere sprovvista di copertura assicurativa e intestata a un prestanome. Il marocchino, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto dentro le camere di sicurezza, in attesa celebrazione rito direttissimo su disposizione dell'autorità giudiziaria.