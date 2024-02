Falso tassista (senza patente) fugge dai vigili, sperona l'auto e fa cadere un motociclista

La fuga, gli schianti e le manette. Un uomo di 44 anni, cittadino italiano, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia locale a Milano al termine di un inseguimento iniziato in stazione Centrale e terminato soltanto davanti al Monumentale.

A fermare il 44enne sono stati gli agenti in servizio per il contrasto all'abusivismo taxi, che hanno cercato di controllare la macchina del guidatore in piazza Duca d'Aosta mentre faceva salire un cliente a bordo. Appena i ghisa si sono avvicinati, però, il conducente ha fatto scendere il passeggero e si è dato alla fuga.

Rimasto bloccato nel traffico, il finto tassista ha inserito la retromarcia tamponando l'auto degli agenti per poi ripartire. L'inseguimento è comunque andato avanti e nelle sua corsa il 44enne ha anche fatto cadere un motociclista, che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale. All'altezza di piazzale Baiamonti, i vigili sono riusciti a mettere la loro pattuglia di traverso davanti al fuggitivo, che però li ha travolti ricominciando per l'ennesima volta a scappare.

In piazza del cimitero Monumentale è stato poi definitivamente bloccato, anche grazie all'intervento di una seconda macchina dei ghisa. Il finto tassista, stando a quanto appreso, era senza patente dopo essere stato fermato già in passato mentre "lavorava" senza licenza. La sua vettura è stata sequestrata.