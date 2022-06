La fuga spericolata dei ladri: di corsa sui tetti inseguiti dalla polizia

In trappola su una terrazza. Due ragazzi, un 19enne e un 20enne, entrambi italiani, sono stati arrestati all'alba di mercoledì a Milano dopo aver cercato di rubare un motorino parcheggiato in strada.

L'allarme è scattato verso le 5.30, quando un tesitmone ha segnalato al 112 i due che stavano provando a mettere in moto uno scooter parcheggiato in strada. Alla vista della volante, i ragazzi sono scappati entrando in un vicino condominio per poi raggiungere l'ultimo piano.

A quel punto, i due sono saliti sul tetto dello stabile e hanno continuato la fuga, sempre con i poliziotti sulle loro tracce, fino a quando sono rimasti bloccati su un terrazzino. Lì, il 19enne e il 20enne sono quindi stati definitivamente raggiunti e bloccati. Entrambi rispondono dell'accusa di tentato furto aggravato.