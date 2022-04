Il ragazzo che scappa due volte da un posto di blocco nella stessa sera

Guidava senza patente, perchè il documento di guida gli era stato revocato per guida in stato d'ebbrezza e sotto effetto di droga. E al seguito aveva un coltello a serramanico con una lama di 22 centimetri. Per questo, con tutta probabilità, quando si è imbattuto in un posto di controllo della polizia stradale lungo la Valassina, è scappato via. Ma pochi istanti dopo, grazie alla segnalazione effettuata via radio dalla centrale operativa relativa a una Fiat Punto rossa in fuga, la vettura con al volante un 26enne di Triuggio è stata intercettata e fermata dai carabinieri.

I militari erano impegnati in un posto di controllo in via Ariosto a Carate Brianza e hanno notato passare il veicolo. Nonostante l'alt, per la seconda volta nella stessa serata, il 26enne è fuggito da un posto di blocco delle forze dell'ordine e anzichè fermarsi ha premuto sull'acceleratore. Il ragazzo è stato raggiunto e bloccato dopo pochi chilometri. I militari lo hanno trovato in possesso del coltello e hanno verificato che era senza patente dopo che gli era stata revocata perché sorpreso a guidare ubriaco e drogato.

Al termine degli accertamenti il 26enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a un pubblico ufficiale e sanzionato per la fuga all'alt ed eccesso di velocità velocità.