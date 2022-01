A folle velocità e a fari spenti: la folle fuga in auto dell'uomo senza patente

Una fuga a forte velocità, a fari spenti, a zig zag tra le auto, di notte, in Valassina per scappare dai carabinieri. Una corsa di qualche chilometro, da Giussano a Nibionno, nel Lecchese, terminata con l'arresto.

A finire nei guai è stato un cittadino di 35 anni di origine marocchina che nei giorni scorsi, intorno alle 22.30, è stato notato dai carabinieri mentre era al volante di una Ford Focus a Giussano, in zona Laghetto. Il 35enne quando ha incrociato il suo cammino con quello dei militari si è subito mostrato nervoso e così è scattato l'alt. Dopo aver finto di accostare a bordo strada, anzichè fermarsi il 35enne è ripartito a tutta velocità, imboccando la Valassina in un tentativo di fuga.

Ha percorso diversi chilometri, a fari spenti, al volante di un'auto senza aver mai neppure conseguito la patente di guida. Poi all'altezza di Nibionno è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che gli ha sbarrato la strada. Nell'auto l'uomo nascondeva 16 grammi di cocaina suddivisa in 22 dosi, alcuni telefoni cellulari e 50 euro in contanti.

Per il 35enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e una denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica. Per essere alla guida senza alcun documento valido è stato anche segnalato alla prefettura. In seguito al rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto per l'uomo è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza.

Il veicolo è risultato intestato a un cittadino romeno residente nel Comasco con svariati precedenti che è stato denunciato per incauto affidamento e ha visto il proprio mezzo essere sottoposto a fermo amministrativo.