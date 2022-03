Inseguimento a Milano tra polizia e Bmw, a bordo uomini armati

Dopo aver centrato un'auto di passaggio, hanno tirato dritto e hanno continuato per la loro strada, probabilmente convinti di farla franca. Ma alla fine, loro malgrado, sono stati costretti alla resa. Due uomini - due 21enni, entrambi italiani e con precedenti - sono stati arrestati venerdì pomeriggio a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma clandestina al termine di un inseguimento arrivato fino ai confini di Settimo Milanese.

La fuga dei due - che erano a bordo di una Bmw insieme a un terzo ragazzo, per ora scappato - è iniziata alle 18 in via Bagarotti, dove una volante ha intimato l'alt all'auto per un semplice controllo. Alla vista della polizia, però, il guidatore ha pensato bene di premere il piede sull'acceleratore e di fuggire, travolgendo subito una Fiat 500 guidata da un uomo. La corsa della macchina si è fermata in via Cusago, all'angolo con via Torricelli di Settimo, dove la Bmw è stata bloccata dagli agenti. I due 21enni sono stati subito immobilizati e uno di loro, perquisito, è stato trovato con una pistola nella cinta. L'arma, una Browning calibro 6, è risultata detenuta illegalmente ed è stata chiaramente sequestrata.

Poco prima, alle 17.30, un secondo inseguimento è avvenuto tra via Parenzo e Corsico. Lì i poliziotti in moto sono stati costretti a dare la caccia a un Sh 300 guidato da un 28enne italiano che ha ignorato l'alt. Durante la fuga, uno degli agenti è caduto dalla motocicletta di servizio in via Lodovico il Moro, finendo poi in ospedale con una prognosi di sette giorni. Grazie alla targa del motorino, gli agenti hanno raggiunto il ragazzo a casa, dove lo hanno identificato e indagato a piede libero con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.