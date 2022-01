Inseguimento e spari a Milano, mitra gettato da auto in corsa e due colpi esplosi

L'alt ignorato e il tentativo di travolgere l'agente. L'arma, con caricatore inserito, che vola dalla macchina e i colpi esplosi a scopo intimidatorio. Quindi il tentativo di fuga, finito dopo poche centinaia di metri. Sono i frame dell'inseguimento andato in scena nel tardo pomeriggio di lunedì a Milano, terminato con il fermo di cinque uomini e il sequestro di una mitragliatrice Uzi da parte della polizia.

Stando a quanto finora ricostruito da MilanoToday, tutto è iniziato verso le 19.30 in piazzale Segesta, dove una Volante avrebbe intimato l'alt a suv Bmw bianco. Per tutta risposta, il guidatore avrebbe premuto il piede sull'acceleratore cercando di investire un poliziotto, che avrebbe aperto il fuoco con l'arma d'ordinanza sparando due colpi. A quel punto, sempre secondo i primi accertamenti, dalla macchina dei fuggitivi sarebbe stata lanciata l'Uzi, che è rimasta a lungo sull'asfalto in via Paravia, proprio all'angolo con Segesta. Nella fuga, la Bmw avrebbe anche speronato due macchine prima che la corsa dei cinque venisse fermata in piazzale Zavattari, dove sono stati tutti bloccati.

La mitragliatrice è rimasta a lungo sull'asfalto e gli accertamenti del caso sono stati effettuati dagli specialisti della scientifica, cui spetterà adesso il compito di approfondire tutte le verifiche sull'arma, soprattutto per capire se - ed eventualmente quando - sia stata utilizzata. I cinque uomini portati in questura sarebbero tutti cittadini italiani residenti in un'altra zona della città, sembrerebbe a Quarto Oggiaro. Al momento non è noto se nella macchina sia stato trovato altro.

Gli investigatori, d'intesa con la procura, stanno valutando la posizione dei fermati. È verosimile che dovranno rispondere della resistenza e del porto dell'arma. Il passo successivo sarà capire perché i cinque fossero in giro con una mitragliatrice e se, come è ipotizzabile, fossero pronti per mettere a segno qualche colpo.

Foto - La mitragliatrice sequestrata