Ubriaco "blocca" una volante in emergenza, poi scappa e ne travolge un'altra

Ha bloccato, senza motivo, la corsa di una volante. Poi, in un crescendo di follia, è scappato da quella stessa volante e ne ha travolta un'altra. Un uomo di 23 anni, un cittadino cinese senza precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato al termine di un inseguimento decisamente movimentato.

Stando a quanto riferito dalla polizia, verso le 3, il giovane - a bordo di un'auto Share now insieme a un amico - ha incrociato in via Pellegrino Rossi una macchina della polizia che viaggiava con sirene e lampeggianti accesi per andare in ausilio di altri colleghi. Il conducente, però, ha continuato a procedere a zig zag impedendo così agli agenti di superarlo, tanto che gli uomini in divisa gli hanno intimato l'alt. Per tutta risposta, però, il ragazzo ha premuto il piede sull'acceleratore ed è fuggito in direzione Maciachini, per poi prendere nuovamente via Pellegrino Rossi e arrivare in via Largo Abbagnano, dove ha speronato una seconda volante che gli aveva sbarrato la strada.

La sua fuga è terminata in via Ippocrate, dove i poliziotti sono finalmente riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Visibilmente ubriaco, il guidatore ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test e si è scagliato più volte contro gli agenti, che lo hanno immobilizzato con lo spray urticante e poi dichiarato in arresto.