Milano, fuggono in auto all'alt della polizia ma sbandano: due uomini inseguiti e arrestati

L'alt ignorato, la corsa per cercare di seminare la polizia e, alla fine, la strada sbarrata. Serata movimentata quella di giovedì tra il Vigentino e il Corvetto a Milano, teatro di una caccia all'uomo finita con l'arresto di un 31enne e un 27enne, entrambi cittadini marocchini con precedenti.

I guai per i due sono iniziati verso le 20.30, quando la volante Romana bis del commissariato Scalo Romana ha cercato di fermare in via Bernardo Quaranta la Volkswagen Polo a bordo della quale stavano viaggiando i due. Per tutta risposta, il conducente - il più giovane dei due - ha premuto il piede sull'acceleratore e si è diretto verso via Marco d'Agrate per imboccare poi piazza Angilberto II - ignorando un semaforo rosso -, via Bressarione, quindi via Romilli e via Riva di Trento.

Lì, all'incrocio, il guidatore ha perso il controllo della macchina, che è finita in testacoda ed è stata bloccata dalla Volante. Non contento, il 31enne ha cercato di scappare dal finestrino - proprio perché la vetttura della polizia gli aveva ormai chiuso ogni via di fuga -, ma lui e il complice sono stati bloccati e ammanettati.

La Polo, passata al setaccio anche dai cani anti droga, è risultata pulita. Per i due è però scattato l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: entrambi saranno processati per direttissima.