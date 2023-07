Folle fuga dalla polizia, Chevrolet travolge un'auto e si schianta: arrestato un 22enne (scalzo)

La corsa, lo schianto e le manette. Folle inseguimento giovedì pomeriggio a Milano, dove una Chevrolet in fuga dalla polizia ha seminato il panico tra via San Vigilio e la tangenziale Ovest. Tutto è iniziato verso le 17.30, quando una Volante ha notato la macchina con due uomini a bordo ferma al semaforo all'incrocio con via Santander.

Alla vista degli agenti, il passeggero ha cercato di nascondersi sotto il cruscotto, mentre il guidatore è ripartito sgommando. I poliziotti si sono così messi subito sulle tracce dei fuggitivi, che hanno imboccato prima il racconto con la A7 e poi la tangenziale Ovest. La corsa, durante la quale i due hanno travolto una Fiat Tipo di un 52enne, è finita all'altezza dell'uscita Pavia-Ticinese della Ovest, dove il conducente è andato in testacoda. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre un 22enne marocchino è fuggito a piedi scalzi fino in via Campania a Rozzano, dove è stato trovato nascosto dietro alcuni secchi dell'immondizia dietro una scuola abbandonata.

Raggiunto, ha cercato di aggredire gli agenti, tanto che il capo pattuglia è finito in ospedale con sette giorni di prognosi, ma è stato fermato e ammanettato. Anche l'arrestato, che risponde delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato accompagnato in ospedale perché scappando a piedi scalzi si era procurato delle ferite.

Nella Chevrolet, risultata intestata a un prestanome, non è stato trovato nulla di sospetto. Il 22enne, che ha precedenti, chiaramente non ha svelato il motivo della fuga, su cui sono ora in corso accertamenti.