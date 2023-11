In fuga con l'Xmax: inseguimento a Milano tra semafori bruciati e incroci a folle velocità

Non si è accorto che al semaforo c'era una volante ferma. Così è passato a tutta velocità ignorando il semaforo, cosa che ha fatto un altro paio di volte durante la fuga, poi fallita. Un uomo di 38 anni, un italiano con precedenti per spaccio, è stato arrestato lunedì sera a Milano con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento per le vie della città.

La sua corsa è iniziata poco dopo le 23, quando a bordo di uno scooterone Xmax ha "bruciato" il semaforo all'incrocio tra viale Molise e via Ortigara, senza notare l'auto della polizia ferma. Da lì ne è nato un inseguimento proseguito per viale Molise ancora, viale Mugello - dove ha saltato altri due rossi - fino all'angolo tra viale Campania e via Zanella, dove è stato fermato.

Nonostante un suo tentativo di reazione violenta, il 38enne è stato immobilizzato, perquisito e trovato in possesso di 2,2 grammi di cocaina mentre 46 grammi di hashish sono stati scoperti in un contenitore che aveva gettato durante la fuga, davanti però a un passante che lo ha segnalato alla polizia. Arrestato, il 38enne sarà processato per direttissima.