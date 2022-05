Scappa all'alt: il video in diretta dell'inseguimento da film

Le immagini in diretta di un inseguimento, anche in contromano, per le vie del centro. Questo il contenuto del video della polizia locale di Pioltello, che giovedì 12 maggio ha impedito la fuga di un'auto che non si era fermata all'alt. Nei guai un 30enne messicano irregolare in Italia e incensurato.

Tutto è iniziato nel pomeriggio in via Mozart quando il veicolo, una Citroen C4 con targa spagnola, invece di accostare mentre gli agenti gli intimavano di fermarsi, è scappato. Come si vede dalle immagini, gli agenti della locale di Pioltello sono subito saliti in auto. Ne è nato un inseguimento, che ha visto il fuggitivo imboccare anche alcune vie nel senso di marcia opposto.

La corsa si è conclusa dopo pochi minuti in via Roma, centro storico della cittadina. L'uomo è stato denunciato dalla locale, guidata dal comandante Mimmo Paolini, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato di alterazione: prima di mettersi al volante, come risultato da un test, aveva assunto della cannabis.