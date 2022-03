Inseguimento, in contromano in tangenziale: 4 spari in aria per fermarli

Vedendo la volante della polizia hanno accelerato e si sono dati alla fuga, imboccando anche un tratto della tangenziale contromano. L'accaduto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo tra via Monte Penice a Milano e San Giuliano Milanese, dove l'inseguimento è finito con gli agenti che hanno sparato quattro colpi in aria per fermare i due fuggittivi mentre, abbandonata l'auto, stavano provando a scappare a piedi.

A finire in manette un 24enne marocchino e un 20enne libico, entrambi senza precedenti. Tutto è iniziato verso le 2, quando i poliziotti hanno intimato l'alt a una Ford Focus in via Monte Penice, periferia sud est della città. Il conducente invece di fermarsi ha premuto l'acceleratore, ingaggiando un inseguimento. Dopo aver imboccato la tangenziale a Rogoredo e aver percorso un tratto in contromano, i due uomini in fuga sono stati fermati allo svincolo per San Giuliano.

Lasciata l'auto, però, non si sono arresi e, scavalcato il guardrail, hanno provato a guadagnare la fuga a piedi. Quando gli agenti li hanno raggiunti, è nata una colluttazione, tanto che i poliziotti hanno riportato traumi e ferite (in ospedale gli hanno poi assegnato una prognosi di circa una settimana). Per intimidirli, infine, un agente ha sparato quattro colpi in aria. Subito dopo è scattato l'arresto.

I due, che non hanno alcun precedente, non avevano droga o armi a bordo, né la Ford risulta rubata: al momento sono in corso gli accertamenti per fare luce sul motivo della loro pericolosa fuga. Entrambi ora devono rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.