La donna inseguita da 3 uomini fino alla fermata della metro

Inseguita da tre malviventi fino alla fermata della metropolitana e poi, per fortuna, lasciata in pace quando è salita in treno. La disavventura è capitata a una ragazza di Milano. È la stessa giovane a raccontarlo su una pagina social dedicata al quartiere Chinatown su Facebook.

"Purtroppo - scrive - ieri sera mi è successo un episodio davvero spiacevole in zona Paolo Sarpi. Ho staccato dal lavoro alle 23.30 per dirigermi verso la lilla fermata Monumentale, per tornare a casa. Tre uomini mi hanno bloccata per aprirmi lo zainetto. Per fortuna ho avuto la lucidità nel scappare, senza che mi rubassero niente. Ma mi hanno seguita fino ai tornelli e non c'era nessuno. Ero letteralmente da sola. Sono corsa di fretta giù in banchina a vedere se ci fosse qualcuno che mi potesse aiutare, ma nulla. I tre - che lei definisce 'zingari' - mi hanno seguita ancora, ma sono salita subito in metro".

"Arrivato il vagone, sono salita in lacrime con il viso rosso e nessuno dei presenti ha esitato a parlarmi. Solo un ragazzo molto giovane, dall'ultima carrozza si è avvicinato e gentilmente dopo avermi ascoltata mi ha accompagnata fino a capolinea. Come sapete questi episodi li sentiamo quasi tutti i giorni, ma quando ti capitano personalmente è veramente pesante. Grazie a chiunque per aver letto il mio messaggio", conclude. Sotto il post, diventato virale, in tanti hanno espresso solidarietà alla giovane.