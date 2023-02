Inseguito nel suo palazzo e minacciato col coltello per 20 euro

Inseguito fino al palazzo dove abita e minacciato con un coltello. Tutto per 20 euro. È successo giovedì sera, intorno alle 20, in via Melchiorre Gioia. La vittima, un 49enne italiano, è riuscito a fare arrestare il rapinatore.

L'aggressore, un 56enne italiano, è finito in manette per rapina aggravata, dopo essere stato fermato dalla polizia. Poco prima aveva minacciato il 49enne estraendo un coltello e si era fatto consegnare 20 euro, per poi darsi alla fuga.

La vittima della rapina però ha seguito l'uomo con discrezione, fino a quando ha visto che si rifugiava in un altro condominio in via Ressi, zona Maggiolina. A quel punto ha chiamato la polizia fornendo tutte le indicazioni per bloccarlo, cosa che è effettivamente avvenuta poco dopo.