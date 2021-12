Nel Milanese un 'insospettabile' con 130 dosi di 'coca'

Fedina penale pulina, nessun precedente alle spalle, è stato fermato con ben 130 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. L'accaduto nei giorni scorsi a Buccinasco, hinterland sud di Milano.

A finire in manette un 45enne marocchino incensurato, con regolare permesso di soggiorno e di professione commerciante. Per evitare il controllo, alla vista degli agenti, aveva cercato di fuggire con la sua utilitaria guidando in modo pericoloso, ma, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato fermato in zona Giambellino. Durante una perquisizione della sua auto gli agenti della polizia locale l'hanno trovato in possesso di circa 90 etti di 'coca', 30 dosi di hashish (circa 140 grammi), un intero panetto di un etto e oltre mille euro in ban-

conote di diverso taglio, prevalentemente piccolo.

In due case a lui riconducibili, una a Cesano Boscone e l'altra a Corsico, gli agenti hanno poi trovato anche anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni involucri che contenevano sostanza da taglio. Scoperti anche circa 3 mila euro in contanti, nascosti in una cassetta di sicurezza. Era invece intestata a un prestanome l’auto utilizzata dall’uomo. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere.