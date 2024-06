Passa in scooter davanti ai vigili e urla "cogl**": inseguito e fermato, finisce male

Gli insulti in strada, senza un motivo. Poi i nuovi insulti nel comando, con tanto di testate al vetro. Un uomo di 48 anni, un italiano residente a Muggiò, in Brianza, è stato denunciato la scorsa settimana dalla polizia locale di Bresso per oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è iniziato quando il 48enne, passando in scooter in via Clerici, ha notato una pattuglia dei ghisa che stavano effettuando un posto di controllo e ha urlato "cogli**" per poi darsi alla fuga. Gli agenti, però, lo hanno inseguito, bloccato e indagato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Poco dopo l'uomo si è quindi presentato nel comando di via Lurani sventolando il foglio con l'elezione di domicilio - il verbale con cui un indagato viene informato di essere sottoposto a indagine - e insultando chiunque gli capitasse a tiro per poi iniziare a colpire con delle testate il vetro che separa il pubblico dagli operatori. Alla fine il 48enne si è guadagnato anche la denuncia per minacce e interruzione di pubblico servizio.