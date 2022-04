Il vice commissario dei vigili che chiama "ebrei" i milanisti come insulto

Un vice commissario dei vigili urbani di sicura fede nerazzurra che, con l'intendo di offenderli, definisce "ebrei" i milanisti. Succede su Facebook dopo il derby di Coppa Italia che ha portato l'Inter in finale dopo la netta vittoria contro i 'cugini' del Milan, per 3-0. "Finalmente si ritorna nella nostra posizione naturale di dominio sugli ebrei", il messaggio postato sul social network dal vice comandante della polizia locale di Seregno Massimo Vergani.

"Risultato netto, pulito, dominante!!! Finalmente si ritorna nella nostra posizione naturale di dominio sugli ebrei. Inutile ricordare che Milano siamo ancora una volta, solo noi!!! P.S. facciamola una telecronaca imparziale ogni tanto, giusto per provare qualcosa di nuovo #Inter #amala #finale #rossoneriebrei #merde #zozzoneri", l'inequivocabile post che riassume il Vergani-pensiero in merito alle rivalità calcistiche, nonché il linguaggio con cui sottolinearle.

Un'abitudine, comunque, quella del vice commissario. Il 13 marzo aveva scritto: "Altri due punti buttati nel cesso e scudetto regalato agli ebrei... mai visto la squadra più forte regalare così tanto ad avversari così deboli. Così non va #amala #Inter #seriea".

Le reazioni

"Le frasi espresse dal vicecommisario Vergani sono assolutamente biasimevoli e irricevibili, e la situazione è resa ancora più grave dalle successive giustificazioni" ha dichiarato il sindaco Alberto Rossi. "L’uso di termini razzisti, antisemiti o di discriminazione territoriale è una piaga che continua ad affliggere la nostra società e questo ne è, purtroppo, un pessimo esempio. Non posso che rammaricarmi profondamente che questo comportamento sia venuto da una persona che lavora per la nostra Istituzione, in un ruolo pubblico così a diretto contatto con la nostra comunità. Chi riveste un ruolo pubblico deve adottare una dose maggiore di cautela in servizio ma anche nei comportamenti privati, a tutela dell’autorevolezza del proprio lavoro e dell’istituzione che si rappresenta". E ancora: "L’episodio è accaduto nell’ambito della vita e sfera private della persona ed è estranea al servizio ma, proprio in considerazione del ruolo pubblico ricoperto, sono già in corso le opportune valutazioni e azioni, anche a tutela dell’ente, che ovviamente verranno condotte con l’accuratezza necessaria"

"La notizia stamattina mi ha lasciato molto perplesso" ha aggiuntoil comandante della polizia locale di Seregno Maurizio Zorzetto. "Sotto il profilo squisitamente personale faccio fatica a comprendere qualsiasi forma di offesa nei riguardi di chiunque e per qualsiasi ragione. Dal punto di vista istituzionale mi allineo con la posizione espressa dal sindaco. Com pubblica amministrazione abbiamo strumenti regolamentari a cui ci atterremo".