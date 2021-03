Milano, insultano la polizia per strada: un arresto e una denuncia

Hanno visto una volante e hanno iniziato a insultare i poliziotti. Per lui sono scattate le manette mentre lei è stata denunciata. È successo in viale Piave a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 12, nei guai un 20enne del Mali (irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine) e una 35enne italiana. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli.

Tutto è iniziato intorno alle 13 quando gli agenti hanno sentito gli insulti mentre si trovavano a bordo della volante. I due sono stati fermati e identificati. Durante gli accertamenti il 20enne ha iniziato a prendere a calci un poliziotto. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; non solo: è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, reato a cui dovrà rispondere anche la 35enne.

Non solo, il poliziotto raggiunto dai calci è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni.