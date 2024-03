Insulti razzisti contro baby calciatore: papà chiama i carabinieri

Razzismo e calcio, purtroppo, continuano a incrociare le loro storie e periodicamente saltano fuori episodi che sono tutto tranne che belle immagini di sport. Succede in Serie A e succede nelle categorie minori e giovanili.

Domenica ad Albuzzano (Pavia), il papà di un giovane calciatore della formazione under 16 dell'Oltrepo ha chiamato i carabinieri dopo che suo figlio, in campo per la partita contro l'Albuzzano, sarebbe stato offeso con frasi razziste.

Durante il secondo tempo gli animi si sono surriscaldati e sono iniziati i battibecchi. Per i dirigenti della squadra locale non era altro che una lite. Diversa la versione di alcuni sostenitori della formazione ospite, secondo i quali i presunti insulti razzisti sarebbero stati rivolti contro due giovani stranieri dell'Oltrepo. Con frasi tipo "tornatene a casa".

Stanco della situazione, il padre di uno dei due ragazzi ha chiamato i carabinieri e l'arbitro ha sospeso la partita per alcuni minuti. I militari hanno identificato i protagonisti della lite però - al momento - non sono stati presi provvedimenti. Nessun provvedimento - per ora - neanche dalla giustizia sportiva.