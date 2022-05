Va dall'ex moglie armato di coltello e inveisce contro di lei

In teoria non avrebbe dovuto avvicinarsi all'ex moglie, né all'abitazione che condivideva con lei prima che si lasciassero. Ma lo ha fatto ugualmente, con la scusa di tornare a prendere le sue ultime cose. E, appena si è presentato (sotto l'effetto dell'alcol) nell'abitazione, ha dato in escandescenze di fronte alla donna.

E' successo alle tre di pomeriggio di domenica 15 maggio a Milano, in via Cavezzali (zona via Padova). Il protagonista è un marocchino di ventisette anni con alcuni precedenti. L'uomo si è presentato in casa e ha cominciato a inveire violentemente nei confronti dell'ex moglie, una sua connazionale di trent'anni. Lei è riuscita ad allontanarsi da casa e ha subito chiamato la polizia.

Gli agenti si sono precipitati in via Cavezzali e l'hanno sorpreso ancora in casa, armato di un coltello che, fortunatamente, non aveva utilizzato. Il ventisettenne è stato dunque arrestato per atti persecutori.