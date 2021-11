Inter-Napoli, partita vietata ai residenti in Campania

I residenti in Campania non potranno acquistare biglietti per la partita di calcio Inter-Napoli in programma allo stadio di San Siro domenica 21 novembre alle ore 18. E' quanto ha suggerito alla prefettura il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive nella seduta del 18 novembre ravvisando "concreto pericolo di azioni violente" da parte delle "frange estreme" di ultras.

Lo rende noto il prefetto di Milano, Renato Saccone, specificando di avere accolto le osservazioni del Comitato e di avere decretato, venerdì 19, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli. Unica eccezione coloro che, invece, detengono la tessera di fidelizzazione dell'Inter, che potranno assistere alla partita. Coloro che hanno già acquistato il biglietto verranno rimborsati.

Quando un tifoso morì durante gli scontri

Il 26 dicembre 2018, poco prima che si disputasse l'incontro di campionato tra Inter e Napoli, alcuni gruppi delle rispettive tifoserie si scontrarono con violenza in via Novara, non distante dal Meazza: in quella occasione Daniele Belardinelli, ultras del Varese (e amico stretto di capi ultras dell'Inter) morì schiacciato da un'automobile appartenente a un napoletano in 'trasferta' per seguire la squadra.