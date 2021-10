L'ex fidanzata di Genovese, il manager accusato di stupro, è stata interrogata

Sarah B., ex fidanzata dell'imprenditore Alberto Genovese, l'uomo arrestato lo scorso 6 novembre e accusato di aver drogato e stuprato due ragazze, è stata interrogata per circa 3 ore in procura a Milano. La giovane, indagata, è stata sentita dopo la chiusura indagine. Da quanto si apprende, Genovese sarà invece interrogato venerdì 8 ottobre.

Le ultime notizie su Alberto Genovese erano state rese note dal suo legale, Luigi Isolabella: "Vuole affrontare il percorso di uscita dalla droga e sta facendo di tutto per farlo. Si rende conto della drammaticità della droga, delle conseguenze della droga. È determinato a uscirne. Cosa che ha già iniziato a fare e adesso lo faremo in modo più profondo".

L'imprenditore è stato scarcerato dopo l'arresto del 2020. Ad agosto stava scontando i domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza dalla cocaina e deve indossare il braccialetto elettronico. All'inizio di luglio la procura di Milano aveva chiuso le indagini sull'ex re delle startup, una sorta di preludio al rinvio a giudizio.

L'imprenditore potrebbe dover rispondere delle accuse di violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacenti e lesioni per l'episodio del 10 ottobre - in seguito al quale venne arrestato - quando avrebbe violentato per ore una 18enne a Terrazza Sentimento, il suo attico vista Duomo. Proprio la denuncia della vittima aveva fatto scattare le indagini della squadra Mobile, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini.