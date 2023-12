Per l'amico di La Russa jr i rapporti sessuali "erano consenzienti"

È stato interrogato in procura Tommaso Gilardoni, il dj amico di Leonardo Apache La Russa che si trovava in casa del figlio del presidente del Senato, Ignazio, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. In quella notte si sarebbe consumata una violenza sessuale ai danni di una ragazza, amica di Leonardo dai tempi del liceo.

Gilardoni, alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e alla pm Rosaria Stagnaro, ha ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con la giovane, ma ha affermato che si trattava di un rapporto consenziente e che la ragazza era consapevole di quanto stava succedendo quella notte. Quanto a Leonardo La Russa, verrà sentito dai pm entro la fine di dicembre.

Il caso

La ragazza ha riferito agli inquirenti di avere incontrato casualmente Leonardo La Russa all'Apophis Club, una discoteca del centro di Milano, e di avere bevuto dei drink e ballato con lui; poi il vuoto, fino alla mattina successiva, quando si è risvegliata in casa del rampollo, che gli ha detto che c'era stato un rapporto consenziente. In casa si trovava anche Gilardoni, l'amico dj di Leonardo. A quel punto la giovane ha mandato un sms a un'amica, che era con lei in discoteca, e questa le avrebbe risposto di averla vista molto euforica e di avere provato senza successo a "portarla via".

Dopo la nottata, la ragazza è uscita da casa La Russa e si è recata alla clinica Mangiagalli per farsi visitare. I medici le hanno riscontrato positività a cocaina e cannabis, tracce di benzodiazepine (ma lei ha ammesso di usare tranquillanti), tre lesioni nei genitali e un'ecchimosi. Tutti indizi non risolutivi ai fini delle indagini.