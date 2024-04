Torture al Beccaria, l'agente: "Sapevo delle telecamere. L'arresto un sollievo"

Sono terminati gli interrogatori di 13 dei 25 agenti indagati con l'accusa di maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria. Nella giornata di ieri, 26 aprile, la gip Stefania Donaeo ha sentito gli ultimi quattro. Due di loro si sono avvalsi della facoltà di non ripsondere. Gli interrogatori della giudice sono partiti da chi, con la sua ordinanza, è finito a Bollate con pesanti accuse: lesioni, falso, tortura, maltrattamenti. E in un caso anche tentata violenza sessuale.

Dai 13 agenti ascoltati le versioni e i punti di vista più disparati. C'è chi ha pianto ammettendo l'errore. Chi ha confessato di essere a conoscenza della presenza delle telecamere e che "l'arresto è stato un sollievo". Chi ha taciuto difendendosi e parlando di "interventi contenitivi". Al Beccaria si lavorava con "turni massacranti" e "senza fare mai ferie". E, ancora, straordinari non pagati, poco personale e caos organizzativo. Agli agenti non era stata fatta "una formazione adeguata" per la gestione di "ragazzi problematici".

Intanto le indagini cordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena si concentrano sulla posizione degli ex vertici include le due ex direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti. Gli inquirenti si stanno concentrando sulle immagini delle telecamere e nei prossimi giorni inizieranno le audizioni dei testimoni. Lunedì la gip riprenderà gli interrogatori ascoltando gli otto agenti sospesi dal servizio.