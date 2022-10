Rissa in corso Como, interrogato il manager dei trapper

Anche il manager di Baby Gang e Simba La Rue, Mounir Chakib detto Malippa, 24enne, ha ammesso di avere partecipato alla rissa di luglio 2022 in corso Como, ma negando che il gruppo dei trapper l'avesse provocata. Malippa è stato interrogato dal gip Guido Salvini e ha scelto di non rispondere alla domande ma di rilasciare dichiarazioni spontanee, così come avevano fatto sabato 8 ottobre Simba La Rue e altri due ragazzi arrestati.

Secondo Malippa, che ha fornito la stessa ricostruzione dei fatti resa dagli altri, il 3 luglio i due senegalesi avrebbero iniziato la rissa sparando per primi con una pistola a salve. Il manager ha inoltre affermato di non sapere alcunché della rapina ai danni dei senegalesi contestata nell'ordinanza.

Il 7 ottobre, Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati in un'operazione di polizia e carabinieri nella quale sono finiti nei guai in tutto 11 persone, tra cui qualche minorenne, accusate a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo d'arma da sparo. Secondo le indagini, la rissa si era conclusa proprio con i colpi d'arma da fuoco nei confronti dei due senagalesi, che poi sarebbero anche stati derubati. Simba La Rue è nei guai anche per il presunto rapimento e pestaggio ai danni del rivale Baby Touché: di recente era stato scarcerato a causa dei problemi alla gamba, dopo l'aggressione subita il 16 giugno. Il 7 ottobre sono stati arrestati in quattro per quell'aggressione, nella quale è coinvolta anche l'ex fidanzata del trapper, che l'avrebbe 'attirato' in trappola.