Inchiesta Milano-Cortina, nove ore di interrogatorio: Novari nega le accuse

Vincenzo Novari ha negato tutte le accuse. L'ex Amministratore delegato di Fondazione Milano-Cortina 2026, che ha guidato tra il 2018 e il 2022, è stato ascoltato in Procura in un interrogatorio fiume iniziato nel primo pomeriggio di martedì 28 maggio e terminato poco prima della mezzanotte. Secondo i pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano - che ha assistito solo in parte all'interrogatorio - sono tre gli affidamenti "opachi", ma il sospetto riguarda anche altre procedure adottate per la scelta di fornitori e sponsor in campo digitale e per alcune assunzioni di dipendenti.

Novari, indagato per corruzione e turbativa d'asta per un appalto da quasi 2 milioni di euro per servizi digitali, si è detto innocente spiegando di non aver mai preso soldi o altro, di non aver mai accettato promesse in denaro. L'ex Ad, difeso dagli avvocati Elena Vedani e Nerio Diodà, ha respinto l'accusa di aver pilotato gli affidamenti.

Nell'inchiesta sono indagati anche l'ex dirigente della Fondazione, Massimiliano Zuco, e Luca Tomassini delle società Vetrya e Quybit che vinsero gli affidamenti. Secondo l'accusa Zuco sarebbe stato nominato nel suo ruolo da Novari su richiesta di Tomassini.