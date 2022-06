Notte di super lavoro per il 118: decine di intossicazioni etiliche

Nella notte tra venerdì e sabato automediche e ambulanze sono intervenute molte volte per intossicazioni etiliche in città e in provincia. A mezzanotte è stato soccorso un 43enne a Liscate; dopo pochi minuti, in via Vigevano, a Milano, aiutato un 36enne portato in codice giallo al Policlinico. Da Gaggiano è stato portato al San Paolo un uomo di 51 anni, mentre, alle 2, in via Broletto, un'ambulanza è intervenuta per soccorrere un 21enne. Dopo mezz'ora una donna di 40 anni è stata trovata in stato alterato in via delle Orchidee; stessa situazione per un 30enne in via Leonardo da Vinci. In via Valtellina, inoltre, un ragazzo di 20 anni ha ingerito sostanze pericolose. Non è in pericolo di vita.

Tra le 3 e le 4 altri due interventi in via Taverna e in via Padova a Milano: in un caso le condizioni di un giovane si sono rivelate serie. In via delle Rose a Cassina una donna di 30 anni è stata portata in ospedale a Vimercate, una 29enne, invece, è stata medicata in codice verde sempre in via Padova e per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Ci sono state anche diverse aggressioni e liti per futili motivi. A Bareggio un'ambulanza è intervenuta per medicare un 20enne, mentre in largo Giambellino c'è stata una rissa: ad avere la peggio un 21enne portato in ospedale in codice giallo. A San Zenone ferita una 56enne, sul posto i carabinieri di San Donato. In via D'Annunzio, poi, una 29enne è stata portata al Policlinico in codice verde dopo un violento diverbio. Risse anche in viale Monte Ceneri, corso Como e piazza Duca d'Aosta. Qualche escoriazione ma nessuno ferito in modo grave.