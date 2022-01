Vento forte a Milano: interventi dei vigili del fuoco in tutta la città

Vento molto forte con raffiche fino a 80 chilometri orari. L'allerta meteo è stata diramata a partire dalle 21 di lunedì 31 gennaio, ma già nel pomeriggio, intorno alle 18, in via Messina, il telefono del comando provinciale del vigili del fuoco di Milano non smette di suonare. Al momento si registrano una decina di interventi su Milano città, soprattutto per piante e alberi caduti, ma anche dall'hinterland arrivano altre richieste di aiuto, che al momento non possono essere esaudite visto che tutti i mezzi risultano impegnati.

Oltre ai caschi rossi, sono al lavoro anche gli agenti della polizia locale di Milano. In piazzale Cordusio stanno gestendo i disagi alla viabilità creati da un cartellone pubblicitario pericolante; mentre in via Novara, all'altezza del 147, sono accorsi insieme ai vigili del fuoco perché, sempre a causa del vento, è crollata una porzione di impalcatura. Infortunato un passante, che per fortuna non è grave: è stato soccorso in codice verde. A cadere al suolo anche alcuni grossi rami di un pino in via Carlo Ilarione Petitti, zona Portello (in foto).

Il timore è che il numero di interventi di vigili del fuoco e forze dell'ordine possa salire col passare delle ore, quando il vento dovrebbe arrivare a soffiare ancora più forte. Pronte a intervenire, in caso di necessità, anche le squadre del Centro operativo comunale di via Drago (Coc), che sta monitorando attentamente la situazione.