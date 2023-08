Alberi caduti e tetti scoperchiati: super lavoro per i pompieri a Milano

Restano ancora da smaltire almeno 100 interventi per il nubifragio di sabato. A parlare sono i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, domenica mattina. Dopo il violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di sabato sul Milanese, le chiamate al centralino dei pompieri di via Messina hanno toccato quota 180.

La zona più colpita risulta quella a sud ovest di Milano, nei comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Trezzano Sul Naviglio, Buccinasco e Corsico. Sul Ticino, in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. "Non si sono registrati feriti", ha riferito il comando provinciale.

Allagamenti, alberi e rami caduti e tetti scoperchiati anche a Milano. Vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, Atm, Mm, Amsa e la società del verde comunale Avr sono al lavoro anche domenica per ripristinare la situazione. In un video postato su Facebook dalla centrale operativa comunale l'assessore a Sicurezza e protezione civile, Marco Granelli, ha raccomandato "massima attenzione, non bisogna frequentare i parchi e le zone alberate".

Il maltempo ha causato "molti alberi e rami caduti, allagamenti in carreggiata, un parziale scoperchiamento di tetto in case popolari del Comune in via Arsia. Ci sono state interruzioni linee tranviarie e filotranviare in una decina di punti ora tutti risolti. Rimangono alcune piccole deviazioni di bus. Sono saliti anche i livelli di Seveso e Lambro, ora in fase di rientro", aveva detto l'assessore.