"Basta ciclisti in fila indiana in strada, devono procedere a coppie"

"Non possiamo affrontare il tema della sicurezza mettendo tutti sullo stesso piano. Un ciclista se sbaglia fa male solo a sé stesso, se un automobilista sbaglia può causare conseguenze più gravi". Parole e musica di Omar di Felice, ultracyclist di 42 anni, un uomo che ha percorso mezzo mondo in sella alla sua bicicletta. Letteralmente. Le sue avventure spaziano dal circolo polare artico al Deserto dei Gobi, solo per citarne due.

Questa chiacchierata, come quella con Mario Cipollini, avviene dopo un incidente che ha ferito gravemente una donna di 42 anni, travolta da una Smart mentre percorreva Corso 22 Marzo in sella a una bicicletta. Un incidente avvenuto a poche ore da quello in cui ha perso la vita Francesca Quaglia, investita e uccisa da un camion in pieno centro a Milano.

"Non sono un talebano che va in giro a dire che le auto devono sparire dall'oggi al domani, la uso anche io perché volte è veramente necessaria. Tuttavia alcuni pezzi di città devono avere regole più stringenti".

In che senso?

"Parlo di zone a 20-30 all'ora. Il fattore velocità è determinante. Più è bassa la velocità più diminuisce il rischio di farsi male: un urto a 50 all'ora è diverso da uno a 30, specie se dall'altra parte ci sono ciclisti o pedoni. Poi non dobbiamo dire che le strade sono pericolose, con queste parole si attiva un circolo vizioso che disincentiva l'uso della bicicletta e crea un altro potenziale automobilista che occupa la strada anziché spostarsi in maniera leggera".

È più rischioso pedalare nel Deserto dei Gobi o in centro a Milano?

"Quando pedali in mezzo alla natura, scali una montagna, sai che ci sono dei rischi oggettivi. Cerchi di calcolarli. Tutto dipende da te che decidi se affrontarlo o meno. Il massimo che ti può succedere è la fatalità. In città il problema è la responsabilità di chi è su strada".

Può essere più preciso?

"Non basta guardare a quello che si fa, ma soprattutto a cosa fanno gli altri. Io riesco a prevedere cosa faranno gli automobilisti, altre persone non riescono. Bisogna impedire a un automobilista di sfrecciare per strada. Non possiamo permettere a un camion di entrare in pieno centro a Milano. Bisogna apporre delle regole. Credo che il punto sia proprio questo. Non dobbiamo inventarci nulla, solo applicare i modelli che hanno utilizzato all'estero".

Una campagna di sensibilizzazione per i ciclisti sull'angolo cieco avrebbe esento?

"Non dobbiamo confondere le cose. Non dobbiamo dire che se stai attento non ti succede nulla. Ci sono degli accorgimenti che però non bastano. Un mezzo pesante è un elefante che si muove in mezzo alla città. L'elefante deve stare attento ai topolini, non il contrario".

Cosa bisogna fare secondo lei?

"Metter mano alla mobilità. Non le targhe ai ciclisti o la polizza obbligatoria. Queste misure sono un disincentivo alla mobilità leggera. In Olanda non hanno neanche il casco obbligatorio. E poi bisogna scardinare alcune convinzioni".

Quali?

"In Italia abbiamo la concezione che il ciclista in gruppo debba procedere in fila indiana. Non è una cosa giusta, anzi. In Inghilterra se si è in gruppo si deve procedere a coppie. Questo perché così i ciclisti sono più visibili. A morire non sono mai i ciclisti in gruppo, ma quelli solitari. Tutte le volte che sono stato travolto da un'auto sono stato tamponato da dietro. Ovviamente ero solo, mai in gruppo".

È più pericolosa una caduta in corsa o un incidente in città

"Cadere ad alta velocità non è mai piacevole, ma in gara ci sono misure di sicurezza. Negli ultimi 20 anni i morti nelle competizioni si contano sulle dita di una mano, sono comunque troppi ma un numero decisamente inferiore a quelli causati dagli incidenti stradali. È molto più pericoloso il traffico aperto".