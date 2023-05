Incidente nell'impianto Amsa: acido solfidrico tra i rifiuti, 3 operai intossicati

I rifiuti rovesciati nel cassone e i malori in serie. Incidente sul lavoro venerdì mattina nell'impianto Amsa di via Zama, dove tre persone sono rimaste intossicate a causa delle esalazioni di gas.

L'allarme è scattato verso le 7 e sul posto sono intervenuti carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito dai pompieri, un camion della nettezza urbana poco prima aveva raccolto il contenitore del vetro in via Caldara, in zona Porta Romana, per poi rientrare in "sede".

Al momento di sversare le bottiglie e i contenitori nel cassonetto principale, nell'aria si sarebbe liberato dell'acido solfidrico che evidentemente era contenuto nei rifiuti. Le esalazioni hanno mandato in ospedale un 37enne, un 41enne e un 55enne, tutti con sintomi da intossicazione ma fortunatamente tutti in buone condizioni di salute.

I vigili del fuoco hanno poi abbassato il livello di gas nell'aria con getti di nebulizzato. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dagli stessi caschi rossi, che avranno il compito di togliere anche gli ultimi dubbi sulla causa dell'incidente.