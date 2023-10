"Sostanza irritante nell'aria": evacuata l'Accademia della moda a Milano

Una sostanza irritante nell'aria, tanto da renderla irrespirabile. L'arrivo dei vigili del fuoco e la scuola che viene evacuata. Pomeriggio indimenticabile, quello di venerdì, presso la IUAD Accademia della Moda in via Copernico 3, in zona Stazione Centrale a Milano.

Sul posto, alcuni minuti prima delle 17, sono intervenuti i pompieri con due mezzi e il nucleo Nbcr (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico) per i necessari accertamenti.

Presente anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), con ambulanza e due automediche in codice giallo. Anche se per le persone presenti, che in un primo momento avrebbero accusato disturbi respiratori, non è stata necessaria alcuna assistenza.

Mentre lo stabile veniva evacuato precauzionalmente, in via Copernico sono arrivate anche alcune volanti della polizia di Stato. Tuttavia, dai primi rilevi del nucleo Nbcr non è emerso nulla legato a sostanze di vario genere e l'allarme è rientrato velocemente.