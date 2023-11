Studenti intossicati a scuola: arrivano ambulanze e pompieri

Diversi studenti intossicati e l’arrivo di ambulanze, pompieri e perfino delle forze dell’ordine. Mattinata movimentata all’interno di una scuola media di Milano, in via degli Anemoni 10, in zona Inganni. Stando alla primissima ricostruzione poco prima del mezzogiorno uno degli alunni avrebbe spruzzato nell’aria dello spray al peperoncino urticante.

Immediatamente alcuni compagni - nel dettaglio quattro ragazzine tra i 12 e i 13 anni - sono sentiti male accusando tosse e bruciore agli occhi e alla gola. Il personale scolastico ha avvertito i soccorritori. Sul posto sono così intervenute tre ambulanze e un’automedica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i pompieri con il Nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico), i carabinieri e la polizia locale.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, nessuno dei giovanissimi coinvolto è in condizioni preoccupanti. Presentano soltanto lievi segni di intossicazione per via del contenuto urticante della bomboletta. L’ultimo analogo è di pochi giorni fa, in una scuola di Sesto San Giovanni (Milano).