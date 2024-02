Sei persone intossicate in una villa nel Milanese: anche due bambini

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti venerdì mattina nel comune di Ossona in una villetta al piano terra di via Marconi 83, per prestare soccorso a sei persone rimaste intossicate dopo aver inalato monossido di carbonio. Tra i sei intossicati c'erano anche due bambini.

Sono stati soccorsi tempestivamente dagli uomini del distaccamento di Inveruno e dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. I pazienti sono stati poi trasportati dal personale del 118 in codice giallo all'ospedale di Magenta per le cure necessarie.

I pompieri, stando alla centrale operativa, ha svolto subito dopo le operazioni di bonifica della zona interessata. Fra le ipotesi dell'intossicazione al vaglio degli esperti, anche il malfunzionamento della caldaia.