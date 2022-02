Invadono il campo per Inter-Milan: 'daspati' per 5 anni

Sei tifosi daspati per cinque anni. Lo ha deciso il questore di Milano dopo gli episodi avvenuti durante il match Inter-Milan disputato a San Siro sabato sera, quando alcuni hanno invaso il campo per festeggiare e altri si sono resi responsabili di violenze.

In particolare, due tifosi milanisti, un 21enne milanese addetto al catering e un 47enne brianzolo, con l'intento di celebrare la vittoria della propria squadra, che ha battuto l'Inter 2 a 1, sono scesi dagli spalti e hanno invaso il campo da gioco, azione che oltre al Daspo gli è costata una denuncia.

Altri due supporter rossoneri di Milano, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi interisti dopo che erano state prese due bandiere del Milan dal settore interista sottostante. Un fan dell'Inter, un 21enne lodigiano, è stato individuato come autore del furto della bandiera e denunciato.

Un milanista 37enne di Milano, infine, ha reagito con violenza nei confronti di uno steward e per questo è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio.