Perché Alessio ha invaso il campo durante il derby (e il blitz alla sede dell'Inter)

Dal prato verde del Meazza all'ingresso della "casa" nerazzurra. Blitz di alcuni attivisti di "Cambiare rotta" giovedì pomeriggio fuori dalla sede dell'Inter di viale Liberazione in solidarietà ad Alessio, il ragazzo di 21 anni che durante l'ultimo derby si era reso protagonista di un'invasione di campo poi terminata con l'intervento - decisamente "muscolare" degli steward - e un Daspo di cinque anni.

Ma quello del 21enne, raccontano dal movimento, non era un gesto fine a se stesso ma il tentativo di accendere le luci sul lavoro precario. Lui, che era impiegato come cameriere nei catering di San Siro, avrebbe deciso di "saltare" in campo perché si parlasse delle difficoltà sue e dei colleghi.

Un gesto "per denunciare le sue precarie condizioni di lavoro: 8 euro all'ora per 6 ore di lavoro 3 volte al mese. Di questo - affermano i giovani di 'Cambiare Rotta' - è fatta la realtà che sta dietro al mondo del calcio, divenuto sempre più elitario ed inaccessibile. La rabbia di Alessio, che per il suo gesto è stato picchiato dalla sicurezza e colpito da un Daspo di 5 anni, è la rabbia di un'intera generazione che grida la precarietà e lo sfruttamento a cui è condannata, di una generazione che all'affacciarsi sul mondo del lavoro sperimenta lo scarto tra le aspettative con cui è stata cresciuta e la realtà che effettivamente incontra, fatta di lavoretti sottopagati, a nero, in condizioni di sicurezza minime o inesistenti". "Davanti a questa crisi di prospettive permanente, i giovani sono tutti Alessio e vogliono una radicale alternativa", concludono gli attivisti, che hanno mostrato lo striscione "Siamo tutti Alessio, riscattiamo la generazione tradita".