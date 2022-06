I vigili controllano 13enne in strada e la madre li investe in auto

Ha investito con l'auto due vigili che avevano appena controllato suo figlio tredicenne, insieme ad un gruppo di amici, che facevano baccano appena finito l'ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 giugno. I residenti di via Dante Alighieri, a Busto Arsizio, si erano lamentati dello scoppio di alcuni petardi e avevano chiamato la centrale operativa. Così i vigili sono arrivati sul posto e hanno controllato il gruppo di tredicenni, in possesso, da quanto viene riferito, anche di una bottiglia di sambuca.

In quel momento è arrivata anche la donna, che dapprima ha inveito contro i vigili dicendo di lasciar stare suo figlio, poi è salita in auto portando il ragazzino con sé e, nel tentativo (pare) di darsi alla fuga, ha investito in pieno due degli agenti intervenuti. Uno dei due è stato poi portato al pronto soccorso in codice verde per le contusioni, mentre i colleghi hanno arrestato la donna.

La mattina di giovedì 9 giugno si è svolto il processo per direttissima. L'avvocato ha patteggiato nove mesi con la condizionale. La donna, incensurata, si è presentata in aula chiedendo scusa agli agenti e ammettendo le sue responsabilità.