Investimento sui binari, riprende la circolazioni con molti ritardi

Fortunatamente non è stato mortale l'investimento di una persona sulla Milano-Bologna, a Livraga in provincia di Lodi. Come riportato da BolognaToday, alle 8.30 di questa mattina, 2 luglio, la circolazione è stata sospesa tra Milano Rogoredo e Parma per accertamenti delle forze dell'ordine e l'intervento dei sanitari del 118.

I treni Alta Velocità in direzione Bologna sono stati instradati sulla linea convenzionale da Milano Rogoredo a Piacenza con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 45 minuti. I treni direttamente coinvolti con maggiore tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono FR 9803 Milano Centrale-Pescara e FR 9515 Milano Centrale-Salerno.

La circolazione è ripresa intorno alle 9.15. con i treni Alta Velocità che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti e sono stati instradati sulla linea convenzionale.