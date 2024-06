Investimento mortale sulla linea ferroviaria: treni da e per Milano in tilt

Pesanti disagi per i viaggiatori che, nella mattina di mercoledì, si trovavano sulla linea ferroviaria adriatica a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari. Coinvolti i treni da e per Milano Centrale. Il primo allarme è scattato - come riportato da RiminiToday - alle 7.40 tra le stazioni di Rimini e Riccione, all'altezza della fermata del Metromare di Bellariva, per la presenza di un corpo senza vita che ha fatto bloccare la marcia dei treni in entrambi i sensi. Sul posto è intervenuto il personale della Polfer e della Polizia Scientifica per i rilievi di rito.

L'identità della persona travolta dal convoglio è in corso di accertamento così come le cause dell'investimento ma, dai primi riscontri, non dovrebbe trattarsi di un gesto volontario. Secondo quanto emerso, infatti, a perdere la vita sarebbe un cittadino straniero e l'investimento risalirebbe alla notte tra martedì e mercoledì. Solo intorno alle 7.40 ci si è accorti dei poveri resti sui binari che hanno fatto intervenire le forze dell'ordine.

I treni da/per Milano coinvolti

Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) oggi termina la corsa ad Ancona. Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55).

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo: • FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54)