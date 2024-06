Ubriaco travolge e trascina ragazza per 300 metri: agenti sollevano l’auto di peso, 24enne gravissima

È stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Poi, mentre era incastrata sotto il veicolo, è stata trascinata per quasi 300 metri. Fino a quando una volante di passaggio ha bloccato il conducente in fuga. Tragico incidente stradale domenica sera a Milano, dove una 24enne è stata investita da una Ford Focus guidata da un italiano 21enne che ha cercato di allontanarsi dopo lo schianto, con la vittima sotto il veicolo.

L’investimento, stando a quanto appreso, è avvenuto un attimo prima delle 22 all’incrocio tra via Ricotti e via Mercantini, in zona Bovisa, dove la 24enne e una sua amica di 30 anni stavano attraversando sulle strisce pedonali. La più grande è stata sbalzata sull’asfalto nell’urto, mentre la ragazza più giovane è rimasta incastrata sotto la macchina, che si è poi allontanata verso piazza Bausan. All’angolo con via Massara de Capitani una volante del commissariato Comasina ha incrociato l’auto e ha visto che da sotto il mezzo spuntavano delle gambe.

Gli agenti hanno quindi subito bloccato la Ford e con l’aiuto di alcuni passanti hanno sollevato di peso il veicolo. Gli stessi poliziotti hanno recuperato delle coperte per tamponare le ferite della vittima, che è stata trasportata al Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e dove si trova ricoverata in coma farmacologico. La 30enne è stata invece ricoverata al San Carlo, da dove è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.

Il guidatore, un italiano residente in zona, è stato poi fatto salire a bordo della Volante per metterlo in salvo dalla rabbia dei testimoni che avevano assistito allo schianto. Sottoposto all’alcol test, pare sia risultato positivo. L’uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale per guida in stato di ebrezza, ma rischia anche le accuse di omissione di soccorso e lesioni.