Milano, si lancia contro un'auto in corsa e si fa "investire", poi rapina l'autista: uomo arrestato

Aveva studiato il piano nei minimi dettagli, dall'inizio alla fine. E, in effetti, il colpo gli era anche riuscito. Purtroppo per lui, però, non aveva fatto i conti con l'occhio attentato della vittima, che alla fine lo ha incastrato.

Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver scippato 390 euro a un anziano di 67 anni. Il colpo è scattato verso le 16 in via Bosocovich, dove il 34enne - con un borsone da palestra in spalla - si è letteralmente lanciato contro la parte posteriore dell'auto del 67enne, facendosi "investire" e buttandosi poi sull'asfalto.

Appena il guidatore è sceso, il malvivente si è alzato di scatto e gli ha detto: "Non ti faccio neanche parlare, hai 3 minuti per darmi 300 euro perché mi hai spaccato il telefono". A quel punto, il conducente della macchina ha capito che qualcosa non andava e ha preso il cellulare per allertare il 112. La mossa ha però scatenato la reazione del rapinatore, che gli ha afferrato un braccio, lo ha immobilizzato e gli ha portato via 390 euro dal portafogli che aveva nell'altra mano per poi darsi alla fuga.

A soccorrere la vittima sono stati i poliziotti del commissariato Città Studi che hanno subito raccolto una descrizione del rapinatore, fornita perfettamente dal 67enne, e si sono messi sulle sue tracce. Le ricerche sono andate a segno poco dopo, quando il 34enne è stato trovato e arrestato in via Pisani.