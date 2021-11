Ragazzo investito e ucciso in tangenziale: dietro la morte di Isac un gioco finito male?

Una prova di coraggio? Una sfida? Potrebbe esserci un gioco, tragico, dietro la morte di Isac Djanel Beriani, il ragazzo di 20 anni travolto e ucciso nella notte tra sabato e domenica mentre camminava a piedi, nel buio, sulla tangenziale Est di Milano.

Teatro del dramma, avvenuto verso le 3.30, è stata la carreggiata nord della A51 nel tratto compreso tra le uscite di Camm e Forlanini. Lì, il 21enne è stato investito da almeno un'auto - guidata da un 21enne -, mentre si trovava sulla seconda corsia. Dopo l'impatto è stato sbalzato a metri di distanza e non è escluso che sia stato centrato da altri veicoli. Nonostante la corsa in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sulla sua morte - ancora inspiegabile - gli interrogativi aperti sono tanti: cosa ci faceva a piedi in tangenziale Isac? Era con qualcuno? Sulla tragedia il pm Francesco De Tommasi ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo. I primi riscontri lasciano pensare che non fosse da solo quella notte il 20enne: quindi, se qualcuno era con lui, sarebbe fuggito dopo lo schianto lasciandolo lì.

La sua presenza in seconda corsia - praticamente al centro della carreggiata - lascerebbe invece presupporre che Isac stesse attraversando. Ma perché? Ed è qui che sembra prendere corpo l'ipotesi di una sorta di sfida, di prova di coraggio.

Sul corpo del giovane verrà comunque eseguita l'autopsia, anche per chiarire se avesse assunto alcol o se fosse sotto effetto di sostanze stupefacente. Il tutto mentre investigatori della polizia stradale e inquirenti cercano di trovare ogni dettaglio che possa aiutare a ricosturire gli ultimmi attimi di vita di Isac.