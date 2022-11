Uomo travolto e ucciso da un treno: circolazione sospesa

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. Il tragico episodio intorno alle 14 di lunedì 14 novembre, a Lacchiarella, hinterland sud di Milano. Sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Villamaggiore e Locate Triulzi.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia ferroviaria di Pavia. Purtroppo per la vittima rinvenuta sui binari tra Villamaggiore e Pieve Emanuele, non c'era più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A perdere la vita, riferisce la centrale operativa dei vigili del fuoco, sarebbe stato un ragazzo, morto sul colpo per via del violentissimo impatto. Sulla linea Stradella-Pavia-Milano i treni non viaggiano tra le suddette stazioni, al fine di consentire gli accertamenti e i rilievi della Polfer.

(L'aggiornamento sull'App di Trenord)