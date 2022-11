Uomo muore investito da un treno: circolazione rallentata

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L'accaduto poco prima delle 14 di venerdì 18 novembre a Melegnano, hinterland sud est di Milano, a circa un chilometro dalla stazione.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica. Per la vittima, che dovrebbe avere 20 anni, era già troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto fare di più che constatarne il decesso.

A causa dell'incidente la circolazione ferroviaria risulta rallentata. "Il traffico sulla linea alta velocità Milano-Bologna è ancora rallentato in prossimità di Milano Rogoredo - si leggeva sul sito di Trenitalia alle 14.40 - le autorità competenti sono sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 50 minuti". Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, inoltre, i treni della linea ad alta velocità sono stati dirottati su quella ordinaria. Per questo anche sui regionali si registrano ritardi fino a 20 minuti, che a un'ora dall'episodio si stavano però già riducendo.

Affidati alla Polfer i rilievi per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente mortale. L'ipotesi, al momento, è che si sia trattato di un gesto volontario. A investire la vittima un treno a lunga percorrenza.