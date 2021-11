Uomo travolto da un treno nella stazione di Rho Fiera: convogli in tilt

Un uomo è stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Rho Fiera (Milano). L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30 di giovedì. A confermare l'episodio sono l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) e Trenord.

Il 118 ha inviato sul posto due equipaggi su ambulanza e automedica. Le condizioni dell'uomo non sono ancora note perché, stando a quanto riferito dalla centrale operativa a MilanoToday, l'incidente è avvenuto in un punto non facile da raggiungere per il personale sanitario.

Sono presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia ferroviaria, incaricata delle indagini. Non è ancora nota la dinamica dei fatti: quindi ogni pista è aperta, dall'incidente al gesto volontario.

Persona travolta da un treno: convogli fermi

La circolazione dei treni sulla linea ha subito gravi conseguenze. Trenord informa che la linea Domodossola - Milano è bloccata: "In seguito all'investimento di una persona in linea tra le stazioni di Rho Fiera Expo Milano 2015 e Milano Certosa, la circolazione è fortemente rallentata al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti. Previsti ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. Seguono aggiornamenti. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione Ricerca".