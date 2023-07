Dramma a Milano: persona investita da un treno, morta sul colpo

Dramma sabato pomeriggio nella stazione Rogoredo di Milano. Pochi minuti dopo le 15.20, stando alle prime informazioni finora apprese, una persona è stata investita e uccisa da un treno. La vittima è stata travolta a poca distanza dallo scalo ferroviario di via Cassinis.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

"Dalle ore 15:20 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Milano Rogoredo per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti", la comunicazione di Rete ferroviaria italiana.

Il convoglio che ha investito il 40enne viaggiava in direzione Pavia. Gli altri treni sono stati deviati su binari alternativi.