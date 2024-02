Uomo di 33 anni morto investito da un treno a Vigevano

Tragedia lungo i binari venerdì mattina: un uomo di 33 anni è stato trovato morto a Vigevano, nei pressi della linea ferroviaria Vigevano-Mortara. Il corpo ormai senza vita era in una zona rurale della città, in strada San Marco.

Intorno alle undici e mezza, i sanitari del 118 si sono recati sul posto, con un'automedica e un'ambulanza, in seguito alla segnalazione di una persona vicina ai binari. Purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare. Stando ai primi riscontri, verosimilmente il 33enne sarebbe morto in seguito all'investimento di un treno. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o no.

Incaricati degli accertamenti i carabinieri di Vigevano e i poliziotti della Polfer, sul posto a supporto insieme ai vigili del fuoco di Pavia. Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: il treno partito da Porta Genova alle 11.42, atteso a Mortara alle 12.27, ha terminato il viaggio a Vigevano, e il treno corrispondente che sarebbe dovuto partire da Mortara alle 12.33, atteso a Porta Genova alle 13.23, è partito da Vigevano e viaggia con una decina di minuti abbondante di ritardo.